Президент Сербії обіцяє провести дострокові вибори до кінця року

Президент Сербії Александар Вучич планує провести позачергові парламентські вибори до кінця поточного року.

Його цитує телерадіокомпанія РТС, передає "Європейська правда".

Говорячи про терміни проведення парламентських виборів, президент Сербії назвав кілька дат.

"Найраніші формально і юридично парламентські вибори можуть бути призначені на кінець травня, 31 травня, і не пізніше березня наступного року. Якби вони були призначені на березень наступного року, то вони були б не позачерговими, а черговими. А я пообіцяв людям, що призначу їх раніше, і я подбаю про те, щоб вони відбулися до кінця року", – сказав Вучич.

Як повідомлялося, Вучич у п’ятницю планував розпочати "загальносуспільний діалог", який покликаний вивести країну з політичної кризи.

Спікерка парламенту Ана Брнабич заявила, що темами обговорення стануть заклики до дострокових парламентських виборів та відносини Сербії з Європейським Союзом.

Зазначимо, таке рішення ухвалили на тлі того, як у вівторок, 31 березня, сотні сербських студентів зіштовхнулися з поліцією під час акції протесту проти обшуку поліцією офісів Белградського університету.

Як відомо, антиурядові протести охопили Сербію з грудня 2024 року, коли 16 людей загинули внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі в північному сербському місті Новий Сад.