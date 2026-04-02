Президент Сербії проведе "загальносуспільний діалог" на тлі протестів

Президент Сербії Александар Вучич у п’ятницю, 3 квітня, розпочне "загальносуспільний діалог", який покликаний вивести країну з політичної кризи.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Адміністрація Вучича повідомила, що в п'ятницю президент країни зустрінеться з представниками проросійського Руху соціалістів та лідерами партій боснійської та угорської національних меншин й проведе "загальносуспільний діалог" із ними.

Спікерка парламенту Ана Брнабич заявила, що темами обговорення стануть заклики до дострокових парламентських виборів та відносини Сербії з Європейським Союзом.

Зазначимо, таке рішення ухвалили на тлі того, як у вівторок, 31 березня, сотні сербських студентів зіштовхнулися з поліцією під час акції протесту проти обшуку поліцією офісів Белградського університету.

Як відомо, антиурядові протести охопили Сербію з грудня 2024 року, коли 16 людей загинули внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі в північному сербському місті Новий Сад.

Зокрема минулого березня величезні натовпи зібралися в центрі Белграда на мітинг, який вважався кульмінацією місяців майже щоденних антикорупційних протестів, що стали найбільшим викликом 13-річному правлінню президента країни Александара Вучича.

Радимо також ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Три проблеми президента Сербії: чому Александар Вучич може втратити владу вже в 2026 році.