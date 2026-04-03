Президент Сербии обещает провести досрочные выборы до конца года

Президент Сербии Александар Вучич планирует провести внеочередные парламентские выборы до конца текущего года.

Его цитирует телерадиокомпания РТС, передает "Европейская правда".

Говоря о сроках проведения парламентских выборов, президент Сербии назвал несколько дат.

"Самые ранние формально и юридически парламентские выборы могут быть назначены на конец мая, 31 мая, и не позднее марта следующего года. Если бы они были назначены на март следующего года, то они были бы не внеочередными, а очередными. А я пообещал людям, что назначу их раньше, и я позабочусь о том, чтобы они состоялись до конца года", – сказал Вучич.

Как сообщалось, Вучич в пятницу планировал начать "общественный диалог", который призван вывести страну из политического кризиса.

Спикер парламента Ана Брнабич заявила, что темами обсуждения станут призывы к досрочным парламентским выборам и отношения Сербии с Европейским Союзом.

Отметим, такое решение приняли на фоне того, как во вторник, 31 марта, сотни сербских студентов столкнулись с полицией во время акции протеста против обыска полицией офисов Белградского университета.

Как известно, антиправительственные протесты охватили Сербию с декабря 2024 года, когда 16 человек погибли в результате обвала навеса на железнодорожном вокзале в северном сербском городе Новый Сад.