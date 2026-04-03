Сербія виділить 2 млн євро на посилення стійкості енергетичного сектору України

Уряд Сербії та Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) підписали нову фінансову угоду на суму 2 млн євро з метою посилення стійкості енергетичного сектору України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в ПРООН.

Кошти будуть спрямовані на закупівлю та постачання високовольтних трансформаторів – критично важливого обладнання, необхідного для відновлення потужності систем передачі електроенергії та забезпечення стабільного електропостачання для мільйонів українців.

Ці заходи реалізуються в межах Програми ПРООН із зеленого енергетичного відновлення.

"Сербія солідарна із народом України, який постає перед безпрецедентними викликами у сфері енергетичної безпеки. Цей внесок є реальним підтвердженням нашої підтримки у відновленні життєво важливих послуг. Ми прагнемо, аби лікарні, школи та домівки залишалися зі світлом у ці складні часи", – сказав посол Сербії в Україні Андон Сапунджі.

"Цей щедрий внесок від уряду Сербії надходить у вирішальний момент, коли ми працюємо над відновленням і модернізацією національної електромережі", – зазначив Ауке Лотсма, постійний представник ПРООН в Україні.

Цього тижня міністерка закордонних справ і торгівлі Ірландії Гелен Макенті оголосила про збільшення фінансової підтримки у відповідь на загарбницьку війну Росії в Україні, виділивши додатково 40 млн євро на гуманітарну допомогу та довгостроковий розвиток, які будуть надані цього року.

Минулого тижня стало відомо, що Норвегія посилює підтримку роботи ООН для переміщених осіб в Україні та за її межами внаслідок війни РФ, виділяючи 260 млн норвезьких крон (понад $26,8 млн).