Зеленський розповів про переговори з президентом Румунії

Президент України Володимир Зеленський і президент Румунії Нікушор Дан у Бухаресті обговорювали співпрацю у сфері БпЛА, а також питання євроінтеграції України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський розповів у своєму X.

Зеленський подякував Дану за запрошення на саміт "Бухарестської дев’ятки", та зазначив, що на двосторонній зустрічі вони обговорили серію питань.

"Запропонував президенту співпрацю у форматі Drone Deal. Домовилися, що команди опрацюють усі деталі. Окрема увага – євроінтеграції України. Ми розраховуємо якомога швидше перейти до відкриття переговорних кластерів, і підтримка з боку Румунії в цьому питанні для нас важлива", – зазначив президент України.

Також обговорювали реалізацію домовленостей у різних сферах, яких досягли під час березневого візиту Зеленського до Бухареста.

"Цінуємо солідарність Румунії та її готовність разом працювати задля безпеки у нашому регіоні, посилення Європи та наближення справедливого миру", – додав Зеленський.

Український президент зустрівся також з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Після переговорів він зазначив, що у них "спільна позиція" щодо того, що відносини України й Польщі мають бути сильними й добросусідськими.

Навроцький заявив, що війна Росії проти України є прямим викликом всьому євроатлантичному порядку.