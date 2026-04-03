Сербия выделит 2 млн евро на усиление устойчивости энергетического сектора Украины

Правительство Сербии и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) подписали новое финансовое соглашение на сумму 2 млн евро с целью усиления устойчивости энергетического сектора Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в ПРООН.

Средства будут направлены на закупку и поставку высоковольтных трансформаторов – критически важного оборудования, необходимого для восстановления мощности систем передачи электроэнергии и обеспечения стабильного электроснабжения для миллионов украинцев.

Эти меры реализуются в рамках Программы ПРООН по зеленому энергетическому восстановлению.

"Сербия солидарна с народом Украины, который стоит перед беспрецедентными вызовами в сфере энергетической безопасности. Этот вклад является реальным подтверждением нашей поддержки в восстановлении жизненно важных услуг. Мы хотим, чтобы больницы, школы и дома оставались со светом в эти сложные времена", – сказал посол Сербии в Украине Андон Сапунджи.

"Этот щедрый вклад от правительства Сербии поступает в решающий момент, когда мы работаем над восстановлением и модернизацией национальной электросети", – отметил Ауке Лотсма, постоянный представитель ПРООН в Украине.

На этой неделе министр иностранных дел и торговли Ирландии Хелен Макенти объявила об увеличении финансовой поддержки в ответ на захватническую войну России в Украине, выделив дополнительно 40 млн евро на гуманитарную помощь и долгосрочное развитие, которые будут предоставлены в этом году.

На прошлой неделе стало известно, что Норвегия усиливает поддержку работы ООН для перемещенных лиц в Украине и за ее пределами в результате войны РФ, выделяя 260 млн норвежских крон (более $26,8 млн).