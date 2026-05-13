Мадяр нагадав, що президент має час до кінця травня, щоб добровільно піти з посади

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що новий уряд дає час президенту Тамашу Шуйоку до кінця травня для того, щоб добровільно піти з посади, а в іншому разі допускає його усунення через поправки до основного закону.

Про це повідомляє 444, пише "Європейська правда".

Мадяра після першого засідання уряду запитали, який план дій щодо посадовців "епохи Орбана" – зокрема, президента Тамаша Шуйока – якщо вони не підуть до встановленого дедлайну 31 травня.

Прем’єр відповів, що чекатиме цієї дати перед подальшими кроками.

"Я переконаний, що верховенство права і повага до посади президента Республіки будуть дотримані і Тамаш Шуйок піде з посади", – сказав Петер Мадяр.

Він продовжив, що в іншому разі президента та інших посадовців "епохи Орбана" можна буде усунути через зміни до основного закону.

"Буде конституційний, правовий спосіб вирішити проблему", – додав прем'єр.

Мадяр також розповів, що бачить першочерговими конституційними поправками зміни щодо обмеження дозволених термінів прем’єрства двома, а також скасування Офісу захисту суверенітету.

Петер Мадяр ще перед виборами заявив, що буде вимагати добровільної відставки президента Тамаша Шуйока, обраного на посаду депутатами Орбана (в Угорщині президента обирають у парламенті).

13 травня президент Угорщини засудив атаку російських дронів на Закарпаття, а очільниця МЗС Угорщини в новому уряді викликала через це російського посла – що стало першим таким випадком за час повномасштабної війни.

У 2025 році Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим від російського ракетного обстрілу заводу в Мукачеві, але згодом видалив слово "російський" із публікації.