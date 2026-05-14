Британія не впустила польського євродепутата, який їхав на марш ультраправих

Домініка Тарчинського, євродепутата від польської консервативної партії "Право і справедливість", не впустили до Великої Британії, де мав взяти участь у патріотичному марші.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Домінік Тарчинський повідомив у соціальних мережах, що йому відмовили у в'їзді до Великої Британії, де він мав виступити під час заходу Unite The Kingdom March. Як випливає з опублікованої ним листування з британськими органами влади, причиною відмови стало те, що його присутність не була визнана "такою, що сприяє суспільному благу".

Unite The Kingdom March – це антиімміграційний марш, організований ультраправим активістом Томмі Робінсоном. Тарчинський вже раніше брав участь у подібних заходах, підтримуючи їх організаторів. Цього разу він оголосив, що у зв’язку з рішенням уряду в Лондоні має намір подати до суду на самого прем’єр-міністра Великої Британії – Кіра Стармера.

На справу відреагував віцепрем'єр і глава МЗС Радослав Сікорський: "Саме британська влада визнала пана євродепутата загрозою для громадського порядку. Я б порадив йому просто стримати свої публічні висловлювання, можливо, менше радикалізму".

Депутата "ПіС" Павла Яблонського більше здивувала реакція Сікорського, ніж саме рішення Лондона щодо Тарчинського.

"Якщо комусь, хто має праві погляди, відмовляють у в’їзді до якоїсь країни, то чи не маємо ми справу з тоталітаризмом?" – запитував політик.

"Мене дивує реакція пана Сікорського. Його обов’язком як польського міністра закордонних справ є захист польського громадянина. Я є депутатом Сейму. Зараз я замислююся, чи якщо я поїду до Великої Британії – а я відкрито кажу, що я проти нелегальної імміграції – чи буде така спроба затримати мене. Я вимагатиму втручання польського міністерства закордонних справ", – додав він.

У подібному тоні прокоментував цю справу керівник президентського Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач. "Польський міністр зобов'язаний стати на бік польського громадянина! Незалежно від поглядів. Цей паспорт, який не був поважаний, має Білого Орла на обкладинці, пане міністре", – написав Пшидач на платформі X.

Він також додав, що наразі проблема стосується політика, але завтра може торкнутися кожного громадянина Польщі.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії заборонило в'їзд до країни особам, які хотіли взяти участь у суботньому мітингу крайніх правих у центрі Лондона. Прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив у понеділок, що уряд заблокує "ультраправих агітаторів", які сподіваються взяти участь у заході Unite the Kingdom, запланованому на 16 травня. Марш організовує Томмі Робінсон.

Робінсон прославився своєю антиімміграційною та антиісламською діяльністю. Його висловлювання та дії неодноразово викликали суперечки як у Великій Британії, так і за її межами. Його неодноразово затримували та засуджували за різні злочини, зокрема за порушення громадського порядку, напад та образу суду.

Тарчинський у минулому зустрічався з Робінсоном.

Імміграція торік стала домінуючим політичним питанням у Британії, затьмаривши занепокоєння з приводу падіння економіки, оскільки країна зіткнулася з рекордною кількістю прохань про надання притулку.

13 вересня десятки тисяч протестувальників пройшли центром Лондона, несучи прапори Англії і Британії, в рамках демонстрації, організованої антиіммігрантським і антиісламським активістом Томмі Робінсоном.

Робінсон, чиє справжнє ім'я Стівен Якслі-Леннон, називає себе журналістом, який викриває державні злочини, і зараховує американського мільярдера Ілона Маска до своїх прихильників. Найбільша британська антиіммігрантська політична партія Reform UK тримається на відстані від Робінсона, який має кілька судимостей.

Торік Робінсона звинуватили в переслідуванні з погрозами насильства щодо двох чоловіків під час загальнонаціональних заворушень 2024 року.