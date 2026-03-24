Норвегія збільшує фінансування гуманітарної допомоги українцям

Норвегія посилює підтримку роботи ООН для переміщених осіб в Україні та за її межами внаслідок війни РФ, виділяючи 260 млн норвезьких крон (понад $26,8 млн).

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Норвегії, пише "Європейська правда".

Як зазначається, окрім цього, країна надає ще 767 мільйонів крон (понад $79 млн) на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від війни.

Також 35 млн крон (близько $3,6 млн) буде спрямовано на допомогу біженцям у Молдові.

Як повідомлялося, Норвегія виділить $200 млн бюджетної підтримки для України, кошти спрямують через програму Світового банку.

Напередодні писали, що українські та норвезькі компанії отримають підтримку уряду Норвегії у розмірі 93 млн крон (8 млн євро) для пілотних проєктів у сфері відновлюваної енергетики та постачання ліків.