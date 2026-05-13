ЗМІ: українські дронарі "рознесли" суперників з НАТО на навчаннях у Швеції

Українські оператори БпЛА, яких залучили до навчань НАТО на Готланді, "рознесли" шведських військових, які мали їм протистояти.

Про це йдеться у матеріалі Associated Press, пише "Європейська правда".

У межах навчань на шведському острові Готланд, за якими журналістам дозволили спостерігати, симулювали військову загрозу для Швеції з боку уявного противника зі сходу. До участі у навчаннях запросили групу українських операторів БпЛА, щоб вони поділилися своїм бойовим досвідом.

У підсумку українські пілоти "знищили" шведів-супротивників у сценарній грі, де українській команді доручили роль умовного агресора.

За словами одного з пілотів з позивним "Тарік", гру довелося тричі призупиняти – щоб шведські військові проаналізували, що можна було зробити краще, але "у реальній ситуації вони були б уже мертві".

За словами його побратима "Карата", у шведів "є потенціал", але їм потрібно вдосконалювати свої дрони й тактику, а командирам потрібно глибше розуміти реалії війни із застосуванням безпілотників.

Він описав, як виглядає робота українських пілотів FPV на фронті – іноді за підтримки команд БпЛА-розвідників, іноді "наосліп", та зазначив, що військовим партнерам важко зрозуміти, як це, доки вони це не побачили на власні очі.

Головнокомандувач шведської армії, генерал Міхаель Клаессон зазначив, що усім західним арміям потрібно швидко вчитися операціям із застосуванням БпЛА, як і протидії ворожим апаратам, і найшвидший спосіб – послухати українців.

На навчаннях Hedgehog-2025 українські пілоти-дронарі також розгромили угрупування "противника".

Цього тижня глава Пентагону підтвердив, що США направили своїх військових в Україну навчатися застосуванню дронів у реальних бойових умовах.