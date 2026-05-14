Польські винищувачі перехопили над Балтійським морем розвідувальний літак РФ

Польські літаки перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл-20.

Про це повідомив у середу віцепрем'єр і глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Літак здійснював політ над міжнародними водами без плану польоту та з вимкненими передавачами

"Наші літаки перехопили над міжнародними водами Балтійського моря російський розвідувальний літак Іл-20", – написав Владислав Косіняк-Камиш.

"Польоти без увімкнених транспондерів можуть становити загрозу для інших літаків. Кожна провокація такого роду зустріне негайну реакцію наших пілотів", – заявив він.

Міністр оборони повідомив, що це чергові дії Росії, спрямовані на тестування систем протиповітряної оборони країн НАТО. Оперативне командування видів збройних сил одночасно підкреслило, що порушення польського повітряного простору не відбулося.

Як повідомлялося, 10 квітня польські винищувачі F-16 перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. В Оперативному командуванні збройних сил Польщі уточнили, що літак не порушив повітряний простір країни, але рухався без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером.

Також писали, що польські винищувачі 8 квітня перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем.