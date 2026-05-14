Трамп і Сі проводять переговори у Пекіні

Президент США Дональд Трамп прибув на площу Тяньаньмень у Пекіні, там у нього почалася зустріч з лідером Китаю Сі Цзінпіном.

Церемонія розпочалася з виконання національного гімну США та 21-гарматного салюту.

Трамп віддав честь, а Сі стояв поруч із ним. Потім пролунав китайський національний гімн.

Між лідерами відбувся короткий обмін репліками, і Трамп поплескав Сі по плечу, коли вони йшли до дітей.

Після церемонії зустрічі Трамп і Сі піднялися сходами до Великого залу народу, щоб провести першу з серії зустрічей.

На початку зустрічі Сі виступив із вступним словом, зазначивши, що спільні інтереси Китаю та США переважають розбіжності. Він також заявив, що успіх Китаю та США є можливістю для обох сторін

"Нехай 2026 рік стане історичним та знаковим роком для китайсько-американських відносин, щоб продовжити минуле та відкрити майбутнє", – заявив він.

Висловивши вдячність за церемонію зустрічі, Трамп зазначив, що у нього та Сі вже давно склалися "чудові стосунки", завдяки яким їм вдавалося вирішувати труднощі у міру їх виникнення, і додав, що на них чекає чудове майбутнє.

"Кожен раз, коли у нас виникала проблема, ми дуже швидко її вирішували", – сказав він, додавши, що поважає Китай і роботу, яку виконав Сі.

"Ви – чудовий лідер, я кажу це всім, ви – чудовий лідер. Іноді людям не подобається, коли я це кажу, але я кажу це все одно, бо це правда", – заявив Трамп.

По прильоті в Пекін президента США вітали 300 китайських підлітків у синьо-білій уніформі з китайськими і американськими прапорами, а також військова почесна варта та військовий оркестр.

Трамп перед тим, як вирушив до Китаю на саміт із лідером країни Сі Цзіньпіном, заявив, що не розраховує на допомогу для припинення війни з Іраном.

Раніше президент США заявив, що обмінявся з китайським лідером листами на тлі повідомлень про можливі постачання китайської зброї до Ірану.