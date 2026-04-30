У Молдові скасували пільги для бізнесу з Придністров’я

Новини — Четвер, 30 квітня 2026, 14:38 — Марія Ємець

Парламент Молдови остаточно затвердив скасування податкових пільг для бізнесу з Придністров’я і створення Фонду конвергенції.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда". 

30 квітня парламент Молдови в остаточному читанні ухвалив законопроєкт, що передбачає скасування податкових пільг для бізнесу з невизнаного Придністров’я, розроблений керівною партією "Дія і солідарність".

Проєкт передбачає поетапну гармонізацію податкових і митних режимів на усій території країни. Доходи з цих податків і зборів будуть спрямовувати у Фонд конвергенції, створений для економічного й соціального розвитку. 

Перехідний період триватиме до 2030 року, з того часу придністровський бізнес почне сплачувати такі ж податки, як зареєстрований на правобережжі Молдови. 

Прогнозують, що повноцінне втілення цих заходів приноситиме у держбюджет близько 3,3 млрд леїв на рік. 

У Тирасполі від початку обурюються проєктом і заявляють, що він погіршить економічну ситуацію у Придністров’ї та "спровокує гуманітарну кризу". 

