У Молдові скасували пільги для бізнесу з Придністров’я

Парламент Молдови остаточно затвердив скасування податкових пільг для бізнесу з Придністров’я і створення Фонду конвергенції.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

30 квітня парламент Молдови в остаточному читанні ухвалив законопроєкт, що передбачає скасування податкових пільг для бізнесу з невизнаного Придністров’я, розроблений керівною партією "Дія і солідарність".

Проєкт передбачає поетапну гармонізацію податкових і митних режимів на усій території країни. Доходи з цих податків і зборів будуть спрямовувати у Фонд конвергенції, створений для економічного й соціального розвитку.

Перехідний період триватиме до 2030 року, з того часу придністровський бізнес почне сплачувати такі ж податки, як зареєстрований на правобережжі Молдови.

Прогнозують, що повноцінне втілення цих заходів приноситиме у держбюджет близько 3,3 млрд леїв на рік.

У Тирасполі від початку обурюються проєктом і заявляють, що він погіршить економічну ситуацію у Придністров’ї та "спровокує гуманітарну кризу".

