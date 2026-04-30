В Молдове отменили льготы для бизнеса из Приднестровья
Парламент Молдовы окончательно утвердил отмену налоговых льгот для бизнеса из Приднестровья и создание Фонда конвергенции.
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
30 апреля парламент Молдовы в окончательном чтении принял законопроект, предусматривающий отмену налоговых льгот для бизнеса из непризнанного Приднестровья, разработанный правящей партией "Действие и солидарность".
Проект предусматривает поэтапную гармонизацию налоговых и таможенных режимов на всей территории страны. Доходы с этих налогов и сборов будут направляться в Фонд конвергенции, созданный для экономического и социального развития.
Переходный период продлится до 2030 года, с того времени приднестровский бизнес начнет платить такие же налоги, как зарегистрированный на правобережье Молдовы.
Прогнозируется, что полноценное воплощение этих мер будет приносить в госбюджет около 3,3 млрд леев в год.
В Тирасполе изначально возмущаются проектом и заявляют, что он ухудшит экономическую ситуацию в Приднестровье и "спровоцирует гуманитарный кризис".
