В Молдове отменили льготы для бизнеса из Приднестровья

Парламент Молдовы окончательно утвердил отмену налоговых льгот для бизнеса из Приднестровья и создание Фонда конвергенции.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

30 апреля парламент Молдовы в окончательном чтении принял законопроект, предусматривающий отмену налоговых льгот для бизнеса из непризнанного Приднестровья, разработанный правящей партией "Действие и солидарность".

Проект предусматривает поэтапную гармонизацию налоговых и таможенных режимов на всей территории страны. Доходы с этих налогов и сборов будут направляться в Фонд конвергенции, созданный для экономического и социального развития.

Переходный период продлится до 2030 года, с того времени приднестровский бизнес начнет платить такие же налоги, как зарегистрированный на правобережье Молдовы.

Прогнозируется, что полноценное воплощение этих мер будет приносить в госбюджет около 3,3 млрд леев в год.

В Тирасполе изначально возмущаются проектом и заявляют, что он ухудшит экономическую ситуацию в Приднестровье и "спровоцирует гуманитарный кризис".

