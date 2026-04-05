Папа Лев відзначає свій перший Великдень у ролі понтифіка

Папа Лев XIV відслужив у неділю свою першу великодню месу у ролі понтифіка, закликавши не втрачати надію всупереч "насильству війни, що вбиває й руйнує".

В ході меси Папа Римський зазначив, що "сьогодні нам потрібна ця пісня надії", оскільки конфлікти поширюються по всьому світу.

У своїй великодній проповіді папа особливо відзначив тих, хто веде війни, знущається зі слабких та ставить прибуток понад усе.

Понтифік закликав вірян не втрачати надію перед обличчям смерті, яка чатує "у несправедливості, у партійному егоїзмі, у гнобленні бідних, у відсутності уваги до найуразливіших.

"Ми бачимо це у насильстві, у ранах світу, у крику болю, що лунає з кожного куточка через зловживання, які пригнічують найслабших серед нас, через ідолопоклонство прибутку, яке розкрадає ресурси землі, через насильство війни, що вбиває і руйнує", – сказав він.

Він процитував свого попередника папу Франциска, застерігаючи від байдужості перед обличчям "безперервної несправедливості, зла, байдужості та жорстокості", оскільки "правдою є й те, що посеред темряви завжди зароджується щось нове, що рано чи пізно приносить плоди".

Пізніше Лев виступить із традиційним посланням "Urbi et Orbi" – з латинської "місту та світу".

Нагадаємо, 15 березня Папа Римський Лев XIV виступив із закликом до негайного припинення вогню у війні з Іраном.

А у лютому Ватикан відмовився долучитися до Ради миру, створення якої ініціював президент США Дональд Трамп.