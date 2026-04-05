Папа Лев отмечает свою первую Пасху в качестве понтифика

Папа Лев XIV отслужил в воскресенье свою первую пасхальную мессу в качестве понтифика, призвав не терять надежду, несмотря на "насилие войны, которая убивает и разрушает".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В ходе мессы Папа Римский отметил, что "сегодня нам нужна эта песня надежды", поскольку конфликты распространяются по всему миру.

В своей пасхальной проповеди папа особо отметил тех, кто ведет войны, издевается над слабыми и ставит прибыль превыше всего.

Понтифик призвал верующих не терять надежду перед лицом смерти, которая поджидает "в несправедливости, в партийном эгоизме, в угнетении бедных, в отсутствии внимания к самым уязвимым.

"Мы видим это в насилии, в ранах мира, в крике боли, раздающемся из каждого уголка из-за злоупотреблений, угнетающих самых слабых среди нас, из-за идолопоклонства прибыли, разворовывающего ресурсы земли, из-за насилия войны, убивающей и разрушающей", – сказал он.

Он процитировал своего предшественника папу Франциска, предостерегая от равнодушия перед лицом "непрекращающейся несправедливости, зла, равнодушия и жестокости", поскольку "правда и то, что посреди тьмы всегда зарождается нечто новое, что рано или поздно приносит плоды".

Позже Лев выступит с традиционным посланием "Urbi et Orbi" – с латинского "городу и миру".

Напомним, 15 марта Папа Римский Лев XIV выступил с призывом к немедленному прекращению огня в войне с Ираном.

А в феврале Ватикан отказался присоединиться к Совету мира, создание которого инициировал президент США Дональд Трамп.