Ватикан відмовився долучитися до Ради миру Трампа

Папа Римський Лев XIV не братиме участі в Раді миру американського президента Дональда Трампа через побоювання, що вона прагне підірвати авторитет Організації Об'єднаних Націй.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Кардинал П'єтро Паролін заявив, що Ватикан отримав запрошення приєднатися до ради наприкінці січня, але відмовився "через її особливий характер".

"Одне з занепокоєнь полягає в тому, що на міжнародному рівні саме ООН повинна керувати цими кризовими ситуаціями. Це одне з питань, на якому ми наполягали", – сказав він.

Як писали, ЄС планує взяти участь в установчому засіданні Ради миру у США в ролі спостерігача.

Про свій намір взяти участь у засіданні Ради миру у статусі спостерігача повідомили Греція, Італія та Румунія.

Договір про створення Ради миру під керівництвом президента США 22 січня підписали у швейцарському Давосі. Рада миру, за задумом Трампа, має зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом – взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.

Згідно з проєктом організації, Трамп залишиться керівником Ради навіть після того, як його президентські повноваження завершаться.