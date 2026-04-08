ЗМІ дізналися, як представники США та Ірану досягли перемир'я

США та Іран через посередників досягли дипломатичного прогресу ще у вівторок вдень, до того, коли американський президент Дональд Трамп пригрозив Тегерану "загибеллю цілої цивілізації".

Про це, як пише "Європейська правда", джерела повідомили виданню Axios.

Джерела повідомили, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вперше з початку війни доручив своїм переговірникам рухатися до укладення угоди зі США.

Представник президента США Стів Віткофф у понеділок заявив посередникам, що 10-пунктний план, який він отримав від Ірану, є "катастрофою". Це розпочало серію хаотичних поправок, які пакистанські посередники узгоджували між Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

До вечора понеділка за північноамериканським східним часом Пакистан отримав схвалення США оновленої пропозиції щодо двотижневого припинення вогню.

Після цього рішення мав прийняти Хаменеї, чия участь у переговорах була таємною та трудомісткою. Зіткнувшись із загрозою вбивства з боку Ізраїлю, Хаменеї спілкувався переважно через кур'єрів, які передавали записки. Зрештою, верховний лідер Ірану також погодився з оновленою пропозицією перемир'я.

"Без його зеленого світла угоди б не було", – сказало джерело з регіону.

До ранку вівторка стало зрозуміло, що прогрес у переговорах досягнуто, але це не завадило Трампу висловити свою погрозу про "загибель цілої цивілізації".

Деякі американські ЗМІ написали, що Іран у відповідь на слова президента США припиняє переговори. Джерела повідомили Axios, що це не так, і що насправді існує певний імпульс у дипломатії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс брав участь у розмовах з Угорщини, переважно ведучи переговори з пакистанцями.

Близько полудня за північноамериканським східним часом у вівторок склалося загальне розуміння того, що сторони сходяться на двотижневому припиненні вогню.

Серед близьких соратників Трампа панувала плутанина щодо його рішення: більшість з них вірили, що він відкине пропозицію про припинення вогню – аж до того моменту, доки він її не прийняв.

Незадовго до публікації своєї відповіді Трамп поговорив з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, щоб отримати від нього зобов'язання дотримуватися режиму припинення вогню.

Американські війська отримали наказ відступити через 15 хвилин після публікації допису президента США.

У середу, 8 квітня, Трамп повідомив, що Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні.

В Ірані підтвердили свою згоду на припинення вогню та оголосили про наміри відкрити Ормузьку протоку на період дії перемир’я.