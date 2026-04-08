СМИ узнали, как представители США и Ирана достигли перемирия

США и Иран через посредников достигли дипломатического прогресса ещё во вторник днём, до того, как американский президент Дональд Трамп пригрозил Тегерану "гибелью целой цивилизации".

Об этом, как пишет "Европейская правда", источники сообщили изданию Axios.

Источники сообщили, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые с начала войны поручил своим переговорщикам двигаться к заключению соглашения с США.

Представитель президента США Стив Уиткофф в понедельник заявил посредникам, что 10-пунктный план, который он получил от Ирана, является "катастрофой". Это положило начало серии хаотичных поправок, которые пакистанские посредники согласовывали между Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

К вечеру понедельника Пакистан получил одобрение США обновленного предложения о двухнедельном прекращении огня.

После этого решение должен был принять Хаменеи, чье участие в переговорах было тайным и трудоемким. Столкнувшись с угрозой убийства со стороны Израиля, Хаменеи общался преимущественно через курьеров, которые передавали записки. В конце концов, верховный лидер Ирана также согласился с обновленным предложением о перемирии.

"Без его зеленого света соглашения не было бы", – сказал источник из региона.

К утру вторника стало ясно, что прогресс в переговорах достигнут, но это не помешало Трампу высказать свою угрозу о "гибели целой цивилизации".

Некоторые американские СМИ написали, что Иран в ответ на слова президента США прекращает переговоры. Источники сообщили Axios, что это не так, и что на самом деле в дипломатии наблюдается определенный импульс.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс участвовал в переговорах из Венгрии, в основном ведя переговоры с пакистанцами.

Около полудня по североамериканскому восточному времени во вторник сложилось общее понимание того, что стороны сходятся на двухнедельном прекращении огня.

Среди близких соратников Трампа царила путаница относительно его решения: большинство из них верили, что он отклонит предложение о прекращении огня – вплоть до того момента, пока он его не принял.

Незадолго до публикации своего ответа Трамп поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы получить от него обязательство соблюдать режим прекращения огня.

Американские войска получили приказ отступить через 15 минут после публикации сообщения президента США.

В среду, 8 апреля, Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели.

В Иране подтвердили свое согласие на прекращение огня и объявили о намерении открыть Ормузский пролив на период действия перемирия.