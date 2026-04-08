В Ірані оголосили про наміри розблокувати Ормузьку протоку

Іран погодився відкрити Ормузьку протоку для судноплавства на два тижні, поки діятиме припинення вогню зі США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі на платформі X.

Глава іранського МЗС оголосив, що Тегеран зупинить свої "оборонні операції", якщо атаки США та Ізраїлю проти країни будуть припинені. Це також слугуватиме умовою для того, щоб відкрити прохід Ормузькою протокою. Безпечне судноплавство протокою відбуватиметься у координації з іранськими військовими.

"Якщо напади на Іран будуть припинені, наші потужні збройні сили припинять свої оборонні операції. Протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливий за умови координації зі збройними силами Ірану та з урахуванням технічних обмежень", – написав Аракчі.

Президент США Дональд Трамп опублікував заяву іранського міністра на своїй платформі Truth Social. Перед цим американський лідер повідомив, що Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні.

За словами Трампа, США отримали 10-пунктний план Ірану щодо завершення війни та вважають його "працездатною основою для переговорів".

Трамп заявив про перемир’я з Тегераном за півтори години до того, як сплив встановлений ним дедлайн для розблокування Ормузької протоки. Перед цим він заявляв, що у разі невиконання Іраном його вимоги вночі "загине ціла цивілізація".