Хто може прийти до влади у Болгарії і чим це небезпечно для України

19 квітня у Болгарії відбудуться позачергові парламентські вибори, і їхнім результатом може стати проросійський розворот, вкрай небезпечний для України.

Адже однозначним фаворитом цих виборів є нова партія "Прогресивна Болгарія", створена колишнім президентом Руменом Радевим. Як передбачають багато політологів, саме він має стати новою ставкою Кремля у боротьбі за Болгарію.

Про несприятливі для України політичні тенденції в Болгарії "Європейській правді" розповів заступник виконавчого директора центру "Українська призма" Сергій Герасимчук. Далі – основні його тези.

Нещодавній візит в Україну голови болгарського уряду Андрея Гюрова приніс сенсацію – була підписана безпекова угода з Україною.

Через її підписання в болгарському парламенті піднявся справжній скандал, зачинателем якого стали відверто проросійські сили.

Але їх підтримала і партія ГЕРБ колишнього прем'єра Бойко Борисова.

Тут у мене є припущення, що свою роль відіграє виборча кампанія.

Борисов зрозумів, що його противники зараз будуть усіляко мобілізовувати електорат, ймовірно, використовуючи тези, які зараз ми бачимо у виборчій кампанії в Угорщині.

Зокрема, тезу, що підписання такої угоди є втягуванням Болгарії у війну, а це лякає пересічного виборця. Саме тому, щоб не втрачати ці голоси, Борисов приєднався до критиків угоди з Україною.

Але я не думаю, що оборонна співпраця країн буде припинена, незалежно від результатів виборів 19 квітня.

Інша справа – Україна заходить у болгарський електоральний процес, причому як об'єкт, який використовують у своїх інтересах різні політичні сили. І це довготривалий процес, тому що вибори 19 квітня – це лише початок.

Восени в Болгарії мають відбутися ще й президентські вибори, тому я думаю, що до того часу питання України залишатиметься на порядку денному.

Нинішні парламентські вибори вже називають особливими, оскільки у політичних перегонах з'явився надзвичайно потужний гравець. Йдеться про колишнього президента Румена Радева, який нещодавно подав у відставку саме для того, щоб взяти участь у цих виборах.

І цей крок сприймають як заміну на проросійському фланзі. Досі роль "головного друга РФ" займав лідер партії "Відродження" Костадин Костадинов – проте ця фігура дедалі більше стає токсичною для болгарського виборця.

Щодо Радева, то очевидно, що він має погляди більш проросійські, ніж проєвропейські. А разом із тим – і відверто антиукраїнські.

Опонентами Радева можна назвати дві політичні сили.

Якщо подивитися на поточні розклади, то можна припустити, що близько 30% болгарських виборців проголосують за партію експрезидента Радева, близько 20% – за ГЕРБ, і ще близько 10% – за блок з двох проєвропейських партій "Продовжуємо зміни" та "Демократична Болгарія" ("ПП-ДБ").

Також цілком імовірно, що у новий парламент пройдуть соціалісти, партія ДПС Деляна Пеєвського та, можливо, "Відродження".

За таких розкладів створити коаліцію буде дуже складно.

Це погано, з одного боку, оскільки немає підстав сподіватися на проєвропейську коаліцію.

Але з іншого боку – так само мало причин очікувати стійкої проросійської коаліції.

Тому можна очікувати розвиток подій, який вже став стандартним для Болгарії – курс на нові позачергові парламентські вибори.

Небезпечним для України є також тренд на появу навколо нас поясу держав, які блокують надання нам європейських коштів, відмовляють у наданні нам подальшої підтримки і заявляють про необхідність послаблення санкцій проти РФ.

Потенційно Болгарія може скласти компанію Угорщині та Словаччині.

Більше пояснень Сергія Герасимчука – в матеріалі Новий фаворит Кремля та угода з Україною: головне про вибори у Болгарії.