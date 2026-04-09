Кто может прийти к власти в Болгарии и чем это опасно для Украины

19 апреля в Болгарии состоятся внеочередные парламентские выборы, и их результатом может стать пророссийский поворот, крайне опасный для Украины.

Ведь однозначным фаворитом этих выборов является новая партия "Прогрессивная Болгария", созданная бывшим президентом Руменом Радевым. Как предсказывают многие политологи, именно она должна стать новой ставкой Кремля в борьбе за Болгарию.

О неблагоприятных для Украины политических тенденциях в Болгарии "Европейской правде" рассказал заместитель исполнительного директора центра "Украинская призма" Сергей Герасимчук. Далее – основные его тезисы.

Недавний визит в Украину главы болгарского правительства Андрея Гюрова принес сенсацию – было подписано соглашение о безопасности с Украиной.

Из-за его подписания в болгарском парламенте разразился настоящий скандал, зачинщиками которого стали откровенно пророссийские силы.

Но их поддержала и партия ГЕРБ бывшего премьера Бойко Борисова.

Здесь у меня есть предположение, что свою роль играет предвыборная кампания.

Борисов понял, что его противники сейчас будут всячески мобилизовывать электорат, вероятно, используя тезисы, которые мы сейчас видим в предвыборной кампании в Венгрии.

В частности, тезис о том, что подписание такого соглашения является втягиванием Болгарии в войну, а это пугает рядового избирателя. Именно поэтому, чтобы не потерять эти голоса, Борисов присоединился к критикам соглашения с Украиной.

Но я не думаю, что оборонное сотрудничество стран будет прекращено, независимо от результатов выборов 19 апреля.

Другое дело – Украина входит в болгарский избирательный процесс, причем как объект, который используют в своих интересах различные политические силы. И это длительный процесс, потому что выборы 19 апреля – это лишь начало.

Осенью в Болгарии должны состояться еще и президентские выборы, поэтому я думаю, что до того времени вопрос Украины будет оставаться на повестке дня.

Нынешние парламентские выборы уже называют особенными, поскольку в политической гонке появился чрезвычайно влиятельный игрок. Речь идет о бывшем президенте Румене Радеве, который недавно подал в отставку именно для того, чтобы принять участие в этих выборах.

И этот шаг воспринимается как смена лидера на пророссийском фланге. До сих пор роль "главного друга РФ" занимал лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов – однако эта фигура становится все более токсичной для болгарского избирателя.

Что касается Радева, то очевидно, что его взгляды более пророссийские, чем проевропейские. А вместе с тем – и откровенно антиукраинские.

Если посмотреть на текущие прогнозы, то можно предположить, что около 30% болгарских избирателей проголосуют за партию экс-президента Радева, около 20% – за ГЕРБ, и ещё около 10% – за блок из двух проевропейских партий "Продолжаем изменения" и "Демократическая Болгария" ("ПП-ДБ").

Также вполне вероятно, что в новый парламент пройдут социалисты, партия ДПС Деляна Пеевского и, возможно, "Возрождение".

При таком раскладе создать коалицию будет очень сложно.

Это плохо, с одной стороны, поскольку нет оснований надеяться на проевропейскую коалицию.

Но с другой стороны – столь же мало причин ожидать устойчивой пророссийской коалиции.

Поэтому можно ожидать развития событий, которое уже стало стандартным для Болгарии – курс на новые внеочередные парламентские выборы.

Опасным для Украины является также тренд на появление вокруг нас пояса государств, которые блокируют предоставление нам европейских средств, отказывают в оказании нам дальнейшей поддержки и заявляют о необходимости ослабления санкций против РФ.

Потенциально Болгария может составить компанию Венгрии и Словакии.

Более подробные объяснения Сергея Герасимчука – в материале Новый фаворит Кремля и соглашение с Украиной: главное о выборах в Болгарии.