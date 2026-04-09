Очільник Генштабу Франції назвав війну з Росією пріоритетом оборони

Очільник Генерального штабу Франції Фаб’єн Мандон заявив, що повномасштабна війна з Росією – це його пріоритет у сфері військової готовності країни.

Про це він сказав під час слухань перед членами Комітету з питань оборони, цитує Le Parisien, пише "Європейська правда".

За словами Мандона, наразі існує "постійна російська загроза для нашого континенту".

"Вона відбувається на нашому континенті. Українці героїчно тримаються вже понад чотири роки", – сказав він.

На думку начальника Генерального штабу, закон про військове планування "має вирішальне значення" для захисту французів та його країни.

"Нація, яка не є сильною, більше не має ваги в сучасних дебатах", – сказав він.

Очільник французького Генштабу зазначив, що "заплановані на літо заходи з переозброєння залишаються надзвичайно важливими".

"Ми перебуваємо в небезпечному періоді. Ми не повинні сіяти паніку, а маємо просто підвищувати обізнаність, оскільки нам потрібні ці інвестиції в оборону. Щоб бути добре захищеними, ми мусимо адаптуватися", – додав Мандон.

Розвідка Естонії переконана, що Росія не має наміру розпочинати військовий напад на будь-яку державу НАТО цього чи наступного року, але продовжуватиме відновлювати свої збройні сили.

Керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе вважає, що Росія атакує країни НАТО протягом двох-трьох років.

Водночас НАТО планує протягом наступних двох років здійснити масштабне переозброєння на кордоні з Росією і Білоруссю, накопичити там значно більше зброї та створити безлюдну роботизовану зону.