Глава Генштаба Франции назвал войну с Россией приоритетом обороны

Глава Генерального штаба Франции Фабьен Мандон заявил, что полномасштабная война с Россией – это его приоритет в сфере военной готовности страны.

Об этом он сказал во время слушаний перед членами Комитета по вопросам обороны, цитирует Le Parisien, пишет "Европейская правда".

По словам Мандона, сейчас существует "постоянная российская угроза для нашего континента".

"Она происходит на нашем континенте. Украинцы героически держатся уже более четырех лет", – сказал он.

По мнению начальника Генерального штаба, закон о военном планировании "имеет решающее значение" для защиты французов и его страны.

"Нация, которая не является сильной, больше не имеет веса в современных дебатах", – сказал он.

Глава французского Генштаба отметил, что "запланированные на лето мероприятия по перевооружению остаются чрезвычайно важными".

"Мы находимся в опасном периоде. Мы не должны сеять панику, а должны просто повышать осведомленность, поскольку нам нужны эти инвестиции в оборону. Чтобы быть хорошо защищенными, мы должны адаптироваться", – добавил Мандон.

