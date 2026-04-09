Як політика Трампа змінила ставлення українців до НАТО

Останні місяці принесли чимало змін – в тому числі і в тих країнах, які є членами НАТО.

Перегляд оборонних витрат, на яких наполягав президент США Дональд Трамп, не призвів до посилення відчуття безпеки.

Рівно навпаки – для багатьох європейських союзників готовність Сполучених Штатів прийти на допомогу в разі активізації статті про колективний захист стала ще більш сумнівною. І останні заяви з Білого дому про необхідність перегляду доцільності членства США в Альянсі лише підтверджують ці побоювання.

Про те, як це вплинуло на оцінку НАТО українцями, читайте в статті директора Центру "Нова Європа" Сергія Солодкого за результатами дослідження агенції Info Sapiens Ефект Трампа: як змінилися сприйняття та довіра до НАТО в Україні. Далі – стислий її виклад.

На замовлення Центру "Нова Європа" дослідницька агенція Info Sapiens дослідила думки українців щодо підтримки членства, рівня довіри та очікувань від Альянсу. Опитування проводилося у період з 7 по 20 березня 2026 року (тобто – до останніх заяв Дональда Трампа про можливий вихід США з НАТО).

Вибірка дослідження становить 1000 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з імовірністю 0,95%.

Перший і ключовий висновок – українці підтримують вступ до НАТО, але не повністю довіряють самому Альянсу.

Так, за членство держави в НАТО виступають 68,9% українців. Але при цьому лише 54,7% респондентів довіряють Альянсу, тоді як не довіряють – 41,5%.

Це означає, що частина респондентів, хоч і прагне бачити Україну в НАТО, ставиться до нього з недовірою.

Українці не довіряють НАТО передусім через оцінку його поведінки у війні: Альянс сприймається як такий, що робить недостатньо, діє повільно і нерішуче.

Відповіді на відкрите питання про причини недовіри: "недостатня допомога Україні" (16,5%), "більше говорять, ніж роблять" (13,5%), "бездіяльність" (11,0%), "вони не здатні захистити самі себе" (9,1%), "війна досі триває" (6,1%).

На довіру до Альянсу впливає три основні чинники: "допомога Україні" (18,5%), "захист для України" (13,3%) та "гарантії безпеки" (11,8%).

Понад третина опитаних виступають за надання Україні запрошення до членства (35,8%) та за відправку військового контингенту НАТО (34,9%).

Можна припустити, що два останні показники були би суттєво більшими, якби українці вірили у їхню реалістичність або якби не сумніви в США.

Проте результати дослідження одночасно демонструють, що українці жодним чином не відмовляються від євроатлантичної перспективи.

Більшість респондентів не підтримують ідею публічної відмови НАТО від членства України і припинення співпраці задля зупинки війни – цей варіант обрали лише 16,3%.

Докладніше – в матеріалі Сергія Солодкого Ефект Трампа: як змінилися сприйняття та довіра до НАТО в Україні.