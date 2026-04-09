Как политика Трампа изменила отношение украинцев к НАТО

Последние месяцы принесли немало перемен – в том числе и в тех странах, которые являются членами НАТО.

Пересмотр оборонных расходов, на котором настаивал президент США Дональд Трамп, не привел к укреплению чувства безопасности.

Наоборот – для многих европейских союзников готовность Соединенных Штатов прийти на помощь в случае активизации статьи о коллективной защите стала еще более сомнительной. И последние заявления из Белого дома о необходимости пересмотра целесообразности членства США в Альянсе лишь подтверждают эти опасения.

О том, как это повлияло на оценку НАТО украинцами, читайте в статье директора Центра "Новая Европа" Сергея Солодкого по результатам исследования агентства Info Sapiens Эффект Трампа: как изменились восприятие и доверие к НАТО в Украине. Далее – краткое изложение статьи.

По заказу Центра "Новая Европа" исследовательское агентство Info Sapiens изучило мнения украинцев относительно поддержки членства, уровня доверия и ожиданий от Альянса. Опрос проводился в период с 7 по 20 марта 2026 года (то есть – до последних заявлений Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО).

Выборка исследования составляет 1000 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.

Первый и ключевой вывод – украинцы поддерживают вступление в НАТО, но не полностью доверяют самому Альянсу.

Так, за членство государства в НАТО выступают 68,9% украинцев. Но при этом лишь 54,7% респондентов доверяют Альянсу, тогда как не доверяют – 41,5%.

Это означает, что часть респондентов, хотя и стремится видеть Украину в НАТО, относится к нему с недоверием.

Украинцы не доверяют НАТО прежде всего из-за оценки его поведения в войне: Альянс воспринимается как организация, которая делает недостаточно, действует медленно и нерешительно.

Ответы на открытый вопрос о причинах недоверия: "недостаточная помощь Украине" (16,5%), "больше говорят, чем делают" (13,5%), "бездействие" (11,0%), "они не способны защитить самих себя" (9,1%), "война до сих пор продолжается" (6,1%).

На доверие к Альянсу влияют три основных фактора: "помощь Украине" (18,5%), "защита для Украины" (13,3%) и "гарантии безопасности" (11,8%).

Более трети опрошенных выступают за приглашение Украины к членству (35,8%) и за отправку военного контингента НАТО (34,9%).

Можно предположить, что два последних показателя были бы существенно выше, если бы украинцы верили в их реалистичность или если бы не сомнения в отношении США.

Однако результаты исследования одновременно демонстрируют, что украинцы ни в коем случае не отказываются от евроатлантической перспективы.

Большинство респондентов не поддерживают идею публичного отказа НАТО от членства Украины и прекращения сотрудничества ради прекращения войны – этот вариант выбрали лишь 16,3%.

Подробнее – в материале Сергея Солодкого Эффект Трампа: как изменились восприятие и доверие к НАТО в Украине.