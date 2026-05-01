У Придністров'ї скаржаться на "економічне удушення" після скасування Молдовою податкових пільг

У невизнаному Придністров’ї назвали заходами "економічного удушення" регіону ухвалене Молдовою рішення про скасування податкових пільг, які досі діяли для придністровського бізнесу.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У так званому "МЗС" Придністров’я назвали скасування Молдовою податкових пільг для придністровського бізнесу формою тиску, "економічним удушенням" і спробою "спровокувати соціально-економічну кризу".

"Плани з нелегітимного вилучення ресурсів із соціально-економічної сфери Придністров’я створюють ризики закриття підприємств, втрати робочих місць, скорочення доходів бюджету, регіональної дестабілізації. За цих умов молдовська пропаганда про нібито турботу про населення Придністров’я приречена на провал", – заявили у владі невизнаного регіону.

У заяві звинуватили Кишинів в "обранні шляху конфронтації" та закликали учасників міжнародного переговорного процесу щодо Придністров’я "відвернути ескалацію напруги методами економічного удушення".

Нагадаємо, 30 квітня парламент Молдови у фінальному читанні схвалив скасування податкових пільг для бізнесу з Придністров’я та створення Фонду конвергенції.

Як відомо, останнім часом промислові підприємства Придністров’я часто працюють з обмеженнями через регулярний дефіцит природного газу – який з кінця зими 2025 року регіон отримує за складною заплутаною схемою за російські гроші.

Дивіться детальніше про те, як Молдова планує деокупацію Придністров’я, або читайте у статті Зовнішнє управління та економічний тиск: як Молдова планує повертати Придністров'я