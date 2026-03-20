У невизнаному Придністров'ї повернули надзвичайний стан в економіці через дефіцит газу

У невизнаному Придністров’ї повертають надзвичайний стан в економіці у зв’язку з черговим скороченням постачання природного газу.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це увечері 19 березня заявили у Telegram місцевого "парламенту".

Лідер невизнаного регіону Вадим Красносельський передав на розгляд "депутатів" Придністров’я проєкт указу про відновлення надзвичайного стану в економіці "через тяжку економічну кризу і триваюче погіршення соціально-економічних показників, викликане суттєвим скороченням постачання природного газу".

Питання розглянуть 20 березня.

До цього Придністров’я з грудня також жило з режимом надзвичайного стану в економіці. Він був скасований лиш кілька днів тому, тоді де-факто влада регіону анонсувала відновлення теплопостачання і постачання гарячої води побутовим споживачам.

Проблеми з постачанням газу до Придністров’я "хвилями" тривають з кінця зими 2025 року, відколи регіон отримує газ за російські кошти за заплутаною схемою. Газ купують на європейському ринку, до кордону з Молдовою його постачає угорська MET Gas and Energy Marketing AG, далі від кордону до Придністров’я – Moldovagaz. Сплачує за постачання компанія, зареєстрована у Дубаї, коштами російського спецкредиту.

У Кишиневі пропонували підтримку Придністров’ю на тлі енергетичної кризи, але зазначили, що для цього Тирасполь має прийняти пропозицію про реінтеграцію.

