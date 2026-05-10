Опубліковане фото нового прем'єра Угорщини на тлі напису "Я люблю Україну"

Депутат Закарпатської обласної ради Роланд Цебер привітав прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра зі вступом на посаду, а також опублікував їхню спільну світлину на тлі напису "Я люблю Україну".

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Цебер нагадав, що коли два роки тому робив цю світлину, сказав Мадяру, що виставить її тоді, коли той стане прем’єр-міністром Угорщини.

"Ти тоді відповів: "Дай Бог, щоб так і було". І сьогодні настав історичний день. Щиро вітаю тебе, пане премʼєр-міністре Угорщини, всю твою команду, всю Угорщину та угорський народ із цією важливою подією", – заявив депутат.

Фото: Facebook

Зазначимо, це фото було зроблене у липні 2024 року, коли Мадяр під час візиту до Києва відвідав зруйнований росіянами "Охматдит", якому передав зібрану напередодні гуманітарну допомогу.

Колишній прем’єр-міністр Віктор Орбан, своєю чергою, тоді лише через більш як добу прокоментував удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, але не висловлював співчуття загиблим і постраждалим, а також уник згадок, що винуватцем трагедії є Росія.

Як відомо, вдень 9 травня новий уряд Угорщини на чолі з Петером Мадяром, лідером донині опозиційної "Тиси", склав присягу та офіційно розпочинає роботу.