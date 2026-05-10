Опубликовано фото нового премьер-министра Венгрии на фоне надписи "Я люблю Украину"

Депутат Закарпатского областного совета Роланд Цебер поздравил премьер-министра Венгрии Петера Мадяра с вступлением в должность, а также опубликовал их совместную фотографию на фоне надписи "Я люблю Украину".

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Цебер напомнил, что когда два года назад делал эту фотографию, сказал Мадьяру, что выложит ее тогда, когда тот станет премьер-министром Венгрии.

"Ты тогда ответил: "Дай Бог, чтобы так и было". И сегодня наступил исторический день. Искренне поздравляю тебя, господин премьер-министр Венгрии, всю твою команду, всю Венгрию и венгерский народ с этим важным событием", – заявил депутат.

Отметим, что эта фотография была сделана в июле 2024 года, когда Мадьяр во время визита в Киев посетил разрушенный россиянами "Охматдет", которому передал собранную накануне гуманитарную помощь.

Бывший премьер-министр Виктор Орбан, в свою очередь, тогда лишь спустя более суток прокомментировал удар России по детской больнице "Охматдет" в Киеве, но не выразил соболезнования погибшим и пострадавшим, а также избежал упоминаний о том, что виновником трагедии является Россия.

Как известно, днем 9 мая новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром, лидером до сих пор оппозиционной "Тисы", принесло присягу и официально приступает к работе.