МЗС Естонії: парад у Москві показав слабкість Путіна

У діях Росії дедалі більше помітна нервозність, а подекуди навіть паніка та відчай, а кадри параду 9 травня в Москві свідчили про слабкість кремлівського правителя Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов, якого цитує ERR.

Він пояснив, що військової техніки на параді не було, оскільки значна її частина була знищена на території України, а ту частину, яка не була знищена, Росія не хотіла зібрати в одному місці.

"Передісторія полягала в тому, що Путін зателефонував Трампу і попросив, щоб президент Сполучених Штатів виступив посередником, тобто, іншими словами, переконав Зеленського дозволити провести 9 травня парад у Москві. Що, на мій погляд, свідчить про слабкість Путіна, і ті кадри, які ми побачили в Москві, насправді це також підкреслюють", – сказав Всевіов.

За його словами, весь цей захід "залишив враження занепаду та втоми".

"І я вважаю, що як символ це досить добре відображає ту ситуацію, в яку Росія під керівництвом Путіна сама себе завела. На мою думку, звідти зараз уже не виходить жодної енергії", – зазначив представник МЗС Естонії.

Він додав, що в діях Росії помітна нервозність і, в певному сенсі, навіть паніка та відчай.

"Той самий концерт в Івангороді, який нам показували через річку Нарва... Невже саме цим тепер займається велика країна, яка прагне стати імперією, стосовно свого маленького сусіда? На мою думку, таких речей не варто боятися, бо це сміховинні спроби посіяти сум'яття і розколоти", – сказав канцлер МЗС.

Як повідомляли, на Червоній площі у Москві 9 травня провели парад, який тривав менше години.

ЗМІ підрахували, що у параді-2026 взяли участь у три рази менше піших розрахунків, ніж у 2024 році, коли по Червоній площі пройшло понад 30 парадних розрахунків.

У Міноборони РФ раніше оголосили, що парад 9 травня в Москві пройде без військової техніки через "поточну ситуацію".

На думку головної дипломатки ЄС Каї Каллас, це наочно демонструє, як Росія сприймає своє становище у війні з Україною.