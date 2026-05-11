МИД Эстонии: парад в Москве продемонстрировал слабость Путина

В действиях России все больше заметна нервозность, а порой даже паника и отчаяние, а кадры парада 9 мая в Москве свидетельствовали о слабости кремлевского правителя Владимира Путина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов, которого цитирует ERR.

Он пояснил, что военной техники на параде не было, поскольку значительная ее часть была уничтожена на территории Украины, а ту часть, которая не была уничтожена, Россия не хотела собирать в одном месте.

"Предыстория заключалась в том, что Путин позвонил Трампу и попросил, чтобы президент Соединенных Штатов выступил посредником, то есть, другими словами, убедил Зеленского разрешить провести 9 мая парад в Москве. Что, на мой взгляд, свидетельствует о слабости Путина, и те кадры, которые мы увидели в Москве, на самом деле это также подчеркивают", – сказал Всевиов.

По его словам, все это мероприятие "оставило впечатление упадка и усталости".

"И я считаю, что как символ это довольно хорошо отражает ту ситуацию, в которую Россия под руководством Путина сама себя завела. По моему мнению, оттуда сейчас уже не исходит никакой энергии", – отметил представитель МИД Эстонии.

Он добавил, что в действиях России заметна нервозность и, в определенном смысле, даже паника и отчаяние.

"Тот самый концерт в Ивангороде, который нам показывали через реку Нарва… Неужели именно этим теперь занимается великая страна, стремящаяся стать империей, в отношении своего маленького соседа? На мой взгляд, таких вещей не стоит бояться, потому что это смехотворные попытки посеять смуту и раскол", – сказал канцлер МИД.

Как сообщалось, на Красной площади в Москве 9 мая прошел парад, который продлился менее часа.

СМИ подсчитали, что в параде-2026 приняли участие в три раза меньше пеших расчетов, чем в 2024 году, когда по Красной площади прошло более 30 парадных расчетов.

В Минобороны РФ ранее объявили, что парад 9 мая в Москве пройдет без военной техники из-за "текущей ситуации".

По мнению главной дипломатки ЕС Каи Каллас, это наглядно демонстрирует, как Россия воспринимает свое положение в войне с Украиной.