Каллас про парад на 9 травня в РФ без військової техніки: це показує, як йде війна

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас, коментуючи рішення керівництва РФ провести парад на 9 травня без військової техніки, заявила, що це показує реальний перебіг війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Каллас сказала після зустрічі з міністрами закордонних справ Нордично-Балтійської вісімки 30 квітня.

Зокрема, топдипломатка ЄС вказала, що "сувора статистика з поля бою показує, що Росія втрачає рекордну кількість солдатів".

Крім того, за її словами, РФ зазнає невдач у досягненні своїх військових цілей, і "це стає дедалі очевиднішим".

"Вперше за багато років парад Перемоги в Москві відбудеться без важкої військової техніки. Це багато про що говорить щодо перебігу війни для Росії", – підкреслила Каллас.

У Міноборони РФ раніше оголосили, що парад 9 травня в Москві пройде без військової техніки через "поточну ситуацію".

Також варто зазначити, що словацький прем’єр Роберт Фіцо планує відвідати Москву 9 травня.

Головною перешкодою для візиту Фіцо до Москви стала позиція балтійських держав – Латвія, Литва та Естонія відмовляються пропускати його літак через свій повітряний простір.

У 2025 році Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.