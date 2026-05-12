У Румунії починається саміт "Бухарестської дев'ятки", чекають і Зеленського

Новини — Вівторок, 12 травня 2026, 18:39 — Марія Ємець

У Румунії розпочинається саміт країн "Бухарестської дев’ятки" – формату, що об’єднує "східний фланг НАТО"; на події чекають також генсека Марка Рютте і президента України Володимира Зеленського. 

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда". 

Першим з лідерів "дев’ятки" до Бухареста прибув президент Польщі Кароль Навроцький, президент Румунії Нікушор Дан прийняв його у палаці Котрочень для двосторонніх перемовин. Президенти спільно головуватимуть на саміті "Бухарестської дев’ятки". 

Найближчим часом прибуде також генсек НАТО Марк Рютте, увечері у них із Навроцьким і Даном запланована робоча вечеря. 

Крім того, окремо зустрінуться лідери країн Північної Європи.  

Зазначають, що очікують також президента України Володимира Зеленського. Український президент отримав відповідне запрошення під час візиту до Бухареста у березні. 

"Бухарестська дев’ятка" заснована у 2015 році як формат співпраці у безпековій сфері. До її складу входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія. У межах цього формату проводяться зустрічі на рівні лідерів, міністрів закордонних справ та оборони.  

Як повідомляли, Румунія закликає перегрупувати сили, щоб захистити східний фланг ЄС від російських дронів.

