Румунія закликає перегрупувати сили, щоб захистити східний фланг ЄС від російських дронів

Східний фланг Європейського Союзу потерпає від регулярного порушення повітряного простору російськими дронами, тому ЄС має перегрупувати існуючі потужності, щоб зупинити ці ризики.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив міністр оборони Румунії Раду Міруца перед початком засідання Ради ЄС з питань безпеки 12 травня.

Румунія вимагає від ЄС перегрупувати оборонні спроможності, щоб протидіяти порушенням повітряного простору держав на східному фланзі ЄС російськими дронами.

"У той час як у центрі континенту ці російські атаки відчуваються не так, як вони відчуваються на периферії, ми стикаємося з тим, що кілька разів на місяць дрони входять у європейський повітряний простір НАТО та Румунії", – розповів Міруца.

Він підкреслив, що російські дрони порушують не лише повітряний простір Румунії – "це відбувається на всьому східному фланзі".

"Цілком очевидно, що всередині Європейського Союзу ми повинні перегрупувати наші потужності, наші спроможності, щоб зменшити цей тип порушень… Спроможності, які мають країни, мають бути перегруповані, щоб боротися з цими російськими дронами", – закликав румунський міністр.

Раду Міруца розповів, що з початку 2026 року 14 дронів порушили повітряний простір Румунії.

"Якщо в центрі континенту такі ризики не існують, то на периферії вони існують, і є певні потужності в центрі континенту, які можна було б перенести на периферію, щоб захистити континент", – повторив він.

Як повідомляла "Європейська правда", російський безпілотник вторгся в повітряний простір Румунії 2 травня.

Незадовго до цього, 25 та 26 квітня, у Румунії були знайдені уламки російського дрона.

Загалом за роки повномасштабної війни російські безпілотники типу "Шахед" багаторазово падали на румунському березі Дунаю або порушували повітряний простір країни.

Після перших таких випадків для прикордонних районів над Дунаєм почали оголошувати повітряну тривогу, згодом рутинною процедурою стало також підняття авіації.

В ще одному випадку БпЛА, схожий на "Герберу", залетів на десятки кілометрів вглиб Румунії та розбився за приватною садибою.