Зеленського запросили на саміт Бухарестської дев'ятки

Президент Румунії Нікушор Дан запросив українського колегу Володимира Зеленського на зустріч Бухарестської дев'ятки в травні.

Про це він сказав на спільній пресконференції в Бухаресті, повідомляє "Європейська правда".

"Я запросив пана президента на зустріч Бухарестської дев’ятки, яка відбудеться в травні в Бухаресті", – сказав Дан.

Зеленський своєю чергою подякував за запрошення.

"Україна цінує таку увагу, з якою ви підтримуєте наших людей", – зазначив він.

Так звана Бухарестська дев’ятка заснована у 2015 році як формат співпраці у безпековій сфері, до її складу входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія. У межах цього формату проводяться зустрічі на рівні лідерів, міністрів закордонних справ та оборони.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 12 березня прибув з офіційним візитом до Румунії.

Як повідомляла "Європейська правда", 13 березня президент України прибуде до Парижа на зустріч з французьким лідером Емманюелем Макроном. Серед тем обговорення – підтримка України та боротьба з російським "тіньовим флотом" танкерів.