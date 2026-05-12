В Румынии начинается саммит "Бухарестской девятки", ждут и Зеленского

В Румынии начинается саммит стран "Бухарестской девятки" – формата, объединяющего "восточный фланг НАТО"; на событиях ждут также генсека Марка Рютте и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Первым из лидеров "девятки" в Бухарест прибыл президент Польши Кароль Навроцкий, президент Румынии Никушор Дан принял его во дворце Котрочень для двусторонних переговоров. Президенты совместно будут председательствовать на саммите "Бухарестской девятки".

В ближайшее время прибудет также генсек НАТО Марк Рютте, вечером у них с Навроцким и Даном запланирован рабочий ужин.

Кроме того, отдельно встретятся лидеры стран Северной Европы.

Отмечается, что ожидают также президента Украины Владимира Зеленского. Украинский президент получил соответствующее приглашение во время визита в Бухарест в марте.

"Бухарестская девятка" основана в 2015 году как формат сотрудничества в сфере безопасности. В ее состав входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва и Эстония. В рамках этого формата проводятся встречи на уровне лидеров, министров иностранных дел и обороны.

Как сообщалось, Румыния призывает перегруппировать силы, чтобы защитить восточный фланг ЕС от российских дронов.