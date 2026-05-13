Уряд Швеції готує пакет допомоги на майже $2 млрд через енергетичну кризу

Швеція готує новий пакет антикризових заходів обсягом 17,5 млрд шведських крон (близько $1,8 млрд) у відповідь на глобальну енергетичну кризу, що посилюється на тлі війни на Близькому Сході.

Про це повідомила міністерка фінансів Елізабет Свантессон, пише SVT, передає "Європейська правда".

Як зазначається, додатковий бюджет не має окремого джерела фінансування, тому уряд планує покрити витрати шляхом запозичень.

"Ми надаємо підтримку там, де вона потрібна – домогосподарствам та галузям, які постраждали від війни на Близькому Сході", – наголосила Свантессон.

Очікується, що новий бюджет буде представлений у парламенті найближчим часом. Він має передбачати підтримку сільськогосподарського та авіаційного секторів, які найбільше постраждали від зростання цін на енергоносії.

Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон наголосив, що заходи спрямовані на пом’якшення наслідків глобальної кризи, яка вже вплинула на економічне зростання країни.

Нещодавно писали, що французький уряд готується надати фінансову допомогу авіакомпаніям, які постраждали від зростання цін на авіапаливо.

Радимо ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Іран ударив по європейській авіації. Чому авіакомпанії у ЄС скасовують рейси і підвищують ціни