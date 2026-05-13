Правительство Швеции готовит пакет помощи почти на $2 млрд в связи с энергокризисом

Швеция готовит новый пакет антикризисных мер на сумму 17,5 млрд шведских крон (около 1,8 млрд долларов) в ответ на глобальный энергетический кризис, усугубляющийся на фоне войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщила министр финансов Элизабет Свантессон, пишет SVT, передает "Европейская правда".

Как отмечается, дополнительный бюджет не имеет отдельного источника финансирования, поэтому правительство планирует покрыть расходы за счет заимствований.

"Мы оказываем поддержку там, где она нужна – домохозяйствам и отраслям, пострадавшим от войны на Ближнем Востоке", – подчеркнула Свантессон.

Ожидается, что новый бюджет будет представлен в парламенте в ближайшее время. Он должен предусматривать поддержку сельскохозяйственного и авиационного секторов, которые больше всего пострадали от роста цен на энергоносители.

Премьер-министр Ульф Кристерссон подчеркнул, что меры направлены на смягчение последствий глобального кризиса, который уже повлиял на экономический рост страны.

Недавно писали, что французское правительство готовится оказать финансовую помощь авиакомпаниям, пострадавшим от роста цен на авиатопливо.

