Франція готує підтримку авіакомпаній через зростання цін на пальне

Французький уряд готується надати фінансову допомогу авіакомпаніям, які постраждали від зростання цін на авіапаливо.

Про це повідомив міністр транспорту Філіп Табаро у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Табаро зазначив, що уряд та авіакомпанії досягли прогресу щодо допомоги, до якої увійдуть відстрочка сплати внесків до фонду соціального страхування, продовження термінів сплати податків та гнучкість щодо заправки паливом.

"Авіакомпанії зіштовхуються з серйозним потрясінням. Уряд повністю відданий їх підтримці та допомозі в подоланні цього складного періоду", – додав він.

Напередодні в уряді Франції запевнили, що вітчизняна авіаційна галузь не зіштовхнеться з дефіцитом авіапалива щонайменше протягом травня та червня.

Як відомо, війна в Ірані спричинила побоювання щодо роботи авіаційних компаній у Європі через ймовірність дефіциту пального, значні обсяги якого надходили з Близького Сходу.

На цьому тлі найбільший європейський авіаційний холдинг, Lufthansa Group, оголосив про масштабне скорочення літнього розкладу через рекордне подорожчання авіаційного пального.

Також радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Іран ударив по європейській авіації. Чому авіакомпанії у ЄС скасовують рейси і підвищують ціни.