Зеленський прибув у Румунію

Президент Володимир Зеленський прибув до Румунії на саміт "Бухарестської дев’ятки".

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський прибув до Румунії у середу, 13 травня, разом із першою леді.

На полях саміту "Бухарестської дев’ятки", за словами українського президента, заплановано низку важливих зустрічей.

Він наголосив, що Україна буде залучати додаткові ресурси для оборони та розширювати формат Drone Deals.

"Олена зустрінеться з першою леді Румунії та візьме участь у підписанні меморандумів про приєднання румунських університетів до Глобальної коаліції з вивчення України", – додав Зеленський.

"Бухарестська дев’ятка" заснована у 2015 році як формат співпраці у безпековій сфері. До її складу входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія. У межах цього формату проводяться зустрічі на рівні лідерів, міністрів закордонних справ та оборони.

Як повідомляли, Румунія закликає перегрупувати сили, щоб захистити східний фланг ЄС від російських дронів.

