Президент Владимир Зеленский прибыл в Румынию на саммит "Бухарестской девятки".

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский прибыл в Румынию в среду, 13 мая, вместе с первой леди.

На полях саммита "Бухарестской девятки", по словам украинского президента, запланирован ряд важных встреч.

Он подчеркнул, что Украина будет привлекать дополнительные ресурсы для обороны и расширять формат Drone Deals.

"Елена (Зеленская) встретится с первой леди Румынии и примет участие в подписании меморандумов о присоединении румынских университетов к Глобальной коалиции по изучению Украины", – добавил Зеленский.

"Бухарестская девятка" основана в 2015 году как формат сотрудничества в сфере безопасности. В ее состав входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва и Эстония. В рамках этого формата проводятся встречи на уровне лидеров, министров иностранных дел и обороны.

Как сообщалось, Румыния призывает перегруппировать силы, чтобы защитить восточный фланг ЕС от российских дронов.

