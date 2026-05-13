Європейський Союз офіційно повідомив Раду Європи про намір приєднатися до Угоди про Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як відомо, 5 травня Рада ЄС затвердила рішення щодо підписання Європейським Союзом Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України.

А вже 13 травня Сибіга заявив, що ЄС офіційно повідомив Раду Європи про намір приєднатися до Угоди про Спецтрибунал.

"Надзвичайно важливо притягнути до повної відповідальності та поставити перед судом керівництво держави-агресора, а також усіх винних", – додав український міністр.

Станом на 12 травня було відомо, що вже 32 держави готові приєднатися до угоди.

Угоду щодо створення спецтрибуналу винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи 14-15 травня у Кишиневі.

На Банковій розраховують, що предметом розгляду спецтрибуналу стануть дії не лише топпосадовців РФ, а й тих держав, які надали Москві безпосередню підтримку у війні проти України.