В ЄС готуються ввести для пасажирів єдиний квиток на рейси різних операторів

Європейська комісія ухвалила пропозиції, покликані спростити планування та бронювання регіональних, міжміських та транскордонних поїздок, зокрема залізничних, у Європейському Союзі.

Про це, як пише "Європейська правда", комісія повідомила у середу.

Наразі пасажирам в ЄС складно порівняти всі доступні варіанти подорожей та визначити найбільш екологічні з них, особливо це стосується транскордонних подорожей, зокрема залізничних. Багато пасажирів стикаються з перешкодами під час поєднання різних транспортних послуг.

Бронювання залізничних подорожей, що складаються з декількох етапів та передбачають квитки від різних компаній, може бути складним, значною мірою через роздробленість систем бронювання та дуже сильну ринкову присутність певних залізничних компаній.

Сьогоднішні пропозиції спрямовані на усунення цих перешкод. Щоб зробити подорожі пасажирів зручнішими та сприяти досягненню кліматичних цілей ЄС, Європейська комісія запропонувала заходи, що дозволять бронювати єдині квитки у різних залізничних операторів, роблячи залізничний ринок прозорішим та доступнішим.

Пасажири зможуть знаходити, порівнювати та купувати послуги різних залізничних операторів, об’єднані в один квиток, який можна придбати за одну транзакцію на обраній ними платформі з продажу квитків. Це може бути незалежна платформа або служба продажу квитків самого залізничного оператора.

У разі пропуску пересадок під час залізничних подорожей із залученням кількох операторів пасажири з єдиним квитком отримають переваги від нового, повного захисту прав, включаючи допомогу, зміну маршруту, відшкодування та компенсацію.

Комісія також запроваджує нові зобов’язання для платформ з продажу квитків та операторів з метою забезпечення справедливого доступу до продажу квитків та нейтрального представлення варіантів подорожей.

Платформи будуть зобов’язані відображати пропозиції нейтральним чином, включаючи сортування за викидами парникових газів, де це можливо. Правила забезпечать, щоб усі транспортні оператори могли укладати справедливі, розумні та недискримінаційні комерційні угоди з платформами з продажу квитків, і навпаки.

Після сьогоднішнього оголошення комісія подасть запропоновані регламенти на розгляд до Ради Європейського Союзу та Європейського парламенту в рамках звичайної законодавчої процедури.

Нагадаємо, 8 травня Єврокомісія схвалила вказівки для транспортного та туристичного сектору ЄС на тлі перебоїв у постачанні палива та закриття деяких авіаційних і морських маршрутів, пов’язаних із кризою на Близькому Сході.

