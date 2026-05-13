Польша подняла боевую авиацию из-за массированной атаки России на Украину
В среду, 13 мая, Польша "мобилизовала необходимые силы" на фоне масштабного удара России по украинским регионам.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, пишет "Европейская правда".
В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили, что такое решение было принято в связи с применением Россией большого количества беспилотных летательных аппаратов.
"В режиме боевого дежурства работают истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в режим повышенной боевой готовности", – подчеркнули польские военные.
В Польше подчеркнули, что эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства страны.
В этот день военная разведка предупреждала, что Россия начала против Украины новую комбинированную воздушную атаку, которая может быть продолжительной.
Польша поднимала авиацию из-за российского удара по украинским регионам 25 апреля.