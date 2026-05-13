ЗМІ: країни Перської затоки отримають запрошення на саміт НАТО

Організація Північноатлантичного договору планує запросити представників чотирьох держав Перської затоки на саміт в Анкарі, де головними темами переговорів, ймовірно, стануть конфлікт з Іраном та трансатлантичний розкол.

Про це агентству Bloomberg стало відомо від джерел, обізнаних із ситуацією.

Ці країни – Бахрейн, Кувейт, Катар та Об'єднані Арабські Емірати – є членами Стамбульської ініціативи співпраці, партнерства між НАТО та країнами, що не є членами альянсу, у широкому регіоні Близького Сходу.

Очікується, що їхні міністри закордонних справ будуть запрошені на зустріч у столиці Туреччини 7-8 липня, за словами джерел, які висловилися на умовах анонімності.

Зустріч пройде на тлі зростаючої трансатлантичної напруги через війну в Ірані після того, як президент Дональд Трамп розкритикував союзників по НАТО за те, що вони не допомогли відкрити Ормузьку протоку, а згодом оголосив про виведення близько 5 тисяч військових з Німеччини.

Вони зазначили, що другий рік поспіль саміт планується у вкрай спрощеному та стислому форматі, щоб задовольнити вимоги президента США.

Союзники також розглядають можливість проведення самітів рідше, ніж раз на рік, що було практикою до початку повномасштабного вторгнення в Україну, але, за словами одного з джерел, консенсусу з цього питання ще немає.

Плани будуть остаточно затверджені під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Швеції наступного тижня.

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан вважає, що союзники по НАТО повинні використати зустріч в Анкарі для налагодження відносин з Трампом.