Понад 1 700 осіб – 1 233 пасажири та 514 членів екіпажу – перебувають на карантині на круїзному лайнері, що стоїть на причалі в Бордо, після смерті 90-річного пасажира на тлі спалаху гастроентериту.

Як повідомляється, близько п'ятдесяти осіб проявили симптоми норовірусу, що змусило французькі органи охорони здоров'я втрутитися.

На борту судна Ambassador Cruise Line, яке вирушило з Шетландських островів і пропливло через Белфаст, Ліверпуль та Брест до Бордо, а далі має прямувати до Іспанії, перебувають переважно британські та ірландські пасажири.

Оператор круїзу, компанія Ambassador Cruise Line, підтвердила виданню Guardian, що "деякі пасажири та члени екіпажу на борту судна Ambition мали або мають симптоми, характерні для шлунково-кишкових захворювань" під час їхньої 14-денної подорожі.

За повідомленням, кілька людей повідомили про симптоми шлункового вірусу після відплиття судна з Ліверпуля.

Наразі серед пасажирів та членів екіпажу зареєстровано 49 активних випадків шлункового вірусу, що становить трохи менше 3% від загальної кількості людей на борту.

Оператор підкреслив, що ставиться до цієї проблеми "надзвичайно серйозно", застосовуючи "посилені санітарні та профілактичні протоколи".

Французькі органи охорони здоров'я "запросили провести планову перевірку стану здоров'я та медичних записів на кораблі", а зразки для аналізу відправлено до університетської лікарні Бордо, де на обробку результатів потрібно "щонайменше шість годин".

Вважається, що шлунково-кишкове захворювання жодним чином не пов'язане з окремим спалахом хантавірусу, який домінував у заголовках новин минулого тижня.

Зокрема, у Франції встановили 22 осіб-пасажирів авіарейсів, які потенційно могли заразитися внаслідок контакту з хворою на хантавірус.

Раніше повідомили, що хвороба підтвердилась в однієї з евакуйованих з судна MV Houndius, француженки – cимптоми проявилися вже під час репатріаційного рейсу з Тенерифе.

В Італії помістили на карантин двох осіб – вони летіли з ПАР до Нідерландів рейсом, на борту якого побувала хвора.