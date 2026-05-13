В Латвии распалась правительственная коалиция

Либеральные "Прогрессивные" из правящей коалиции Латвии заявили, что не видят возможности продолжать сотрудничество в правительстве Эвики Силини, и призвали президента начинать консультации о формировании нового правительства.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

После встречи с премьером о дальнейшем сотрудничестве в правительстве и поддержке кандидатуры на нового министра обороны лидер "Прогрессивных" Андрис Шуваевс заявил, что не видит возможности оставаться в коалиции.

Он заявил, что "не получил ответов" на вопросы, которые задал премьеру, и что она "развалила собственное правительство".

"К сожалению, действия в течение прошлой недели демонстрируют, что премьер-министр работает в интересах каких-то собственных целей – то ли рейтингов, то ли подготовки к выборам... Правительство неспособно действовать, и это уже нельзя изменить. Поэтому сейчас остается два выбора: или Силиня просто уходит в отставку из-за потери политического доверия, или же Сейм поставит точку своим голосованием", – заявил Шуваевс.

Лидер политсилы добавил, что если Силиня не уйдет в отставку, то партия отзовет своих двух министров из правительства.

Он призвал президента Эдгарса Ринкевичса начать политические консультации по формированию нового правительства.

Андрис Шуваевс сказал, что "Прогрессивные" рассматривают как участие в новом правительстве, так и переход в оппозицию.

На вопрос о том, будут ли они инициировать вотум недоверия премьеру, Шуваевс отметил, что голосов одних только "Прогрессивных" недостаточно, но в случае интереса других оппозиционных партий это возможно сделать.

Лидер "Союза зеленых и селян", второго коалиционного партнера, Харийс Рокпелнис заявил, что они во второй половине дня соберут на обсуждение правление партии, чтобы определить свои дальнейшие действия. Он добавил, что после заявления "Прогрессивных" можно говорить о фактическом распаде правительства.

В то же время лидер фракции "Нового единства" Эдмундус Юревичс раскритиковал решение "Прогрессивных", называя его неконструктивным таким, что "противоречит интересам национальной безопасности". "Новое единство" в связи с событиями также соберется на внутренние консультации.

Триггером для распада коалиции стала критика в адрес министра обороны Андриса Спрудса – представителя "Прогрессивных" – из-за последних случаев с "заблудившимися" украинскими дронами в Латвии, под давлением которой он ушел в отставку.

Дополнительно "Прогрессивные" обиделись за резкое заявление премьера в последний момент перед этим объявлением, о котором их, как утверждают, не предупредили, и то, что у них фактически отобрали один из трех министерских портфелей, предложив на министра обороны специалиста-военного.

Подробно об обстоятельствах, из-за которых латвийское правительство оказалось на грани распада