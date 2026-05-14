ЗМІ: Пентагон раптово скасував переміщення 4 тисяч військових до Польщі

Пентагон раптово скасував розміщення бронетанкової бригади в Польщі, що стало важливим кроком у напрямку реалізації плану президента Дональда Трампа щодо скорочення присутності США в Європі.

повідомляє The Wall Street Journal.

Про цей крок стало відомо після оголошення про виведення 5 тисяч військовослужбовців з Німеччини. Це рішення було оприлюднено після того, як Трамп висловив заперечення проти критики німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо дій Білого дому у війні США з Іраном.

Трамп заявив журналістам, що скорочення військового контингенту в Європі буде ще більшим, наголосивши, що "ми скорочуємо набагато більше, ніж 5 тисяч" військовослужбовців з Німеччини, і погрожуючи також вивести війська з Італії та Іспанії.

Пентагон заявив, що його довгостроковою метою є перекладення основного тягаря конвенційної оборони на європейських союзників та зменшення військової ролі США на континенті.

Американські посадовці заявили, що скасування розгортання 2-ї бойової бронетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії, яка налічує понад 4 тисячі військовослужбовців, є частиною ширшої реорганізації військової присутності США в Європі і що ймовірні додаткові кроки. Хоча бригада прямувала до Польщі, деякі її підрозділи могли б діяти в інших частинах Європи.

Минулого місяця The Wall Street Journal повідомляв, що адміністрація Трампа розглядала можливість покарати певні європейські країни, які не підтримали США у війні з Іраном, шляхом виведення американських військ з їхніх баз.

Однак адміністрація Трампа мала тісні відносини з Польщею, і на початку цього місяця Трамп натякнув, що може розглянути можливість передислокації частини військ до цієї країни з Німеччини.

Командування Збройних сил США подало рекомендації щодо того, як можна здійснити скорочення 5 тисяч військовослужбовців у Німеччині, і очікувалося, що буде запроваджено методичний процес коригування розстановки американських сил.

Однак міністр оборони Піт Гегсет здивував значну частину оборонного істеблішменту, прискоривши скорочення. Частина обладнання та військ, що належали до бригади, яку називають бригадою "Блек Джек", вже була в дорозі, коли розгортання було скасовано.

Рішення про зупинку розгортання бронетанкового підрозділу було повідомлено під час зустрічі в середу між Європейським командуванням США та штабом Армії США в Європі та Африці, за словами представника Міністерства оборони.

Пентагон не повідомив, як ці скорочення вписуються в його загальний план оборони Європи. Міністр армії Ден Дрісколл та генерал армії Крістофер ЛаНеве, який виконує обов’язки керівника відомства, не згадували про це рішення у своїх свідченнях у вівторок перед Комітетом Сенату з питань збройних сил.

Речник Пентагону відмовився від коментарів. Високопосадовець НАТО заявив, що альянс збереже потужну присутність на своєму східному фланзі.

Деякі офіцери армії були здивовані тим, що Гегсет скасував розгортання, яке вже було розпочато, заявили офіційні особи. За словами представників Міністерства оборони, Європейське командування США рекомендувало, щоб понад 4 тисячі солдатів бронетанкової бригади не були замінені після їхньої чергової дев’ятимісячної ротації, але не наполягало на тому, щоб розгортання було зупинено посеред процесу.

Раніше цього місяця бригада провела церемонію у Форт-Худі, штат Техас, де вона базується, щоб оголосити про своє майбутнє розгортання.

Цей крок, ймовірно, викличе резонанс у Польщі, де, як очікувалося, мала бути розгорнута значна частина бригади.

Польща раніше висловлювала готовність прийняти тих військових, які США виводять з Німеччини.

Повідомлялося, що Польща має кілька пропозицій, аби розмістити додаткові війська США.

