СМИ: Пентагон неожиданно отменил переброску 4 тысяч военнослужащих в Польшу

Пентагон неожиданно отменил размещение бронетанковой бригады в Польше, что стало важным шагом в направлении реализации плана президента Дональда Трампа по сокращению присутствия США в Европе.

сообщает The Wall Street Journal.

Об этом шаге стало известно после объявления о выводе 5 тысяч военнослужащих из Германии. Это решение было обнародовано после того, как Трамп выразил несогласие с критикой немецкого канцлера Фридриха Мерца в отношении действий Белого дома в войне США с Ираном.

Трамп заявил журналистам, что сокращение военного контингента в Европе будет еще больше, подчеркнув, что "мы сокращаем гораздо больше, чем 5 тысяч" военнослужащих из Германии, и пригрозив также вывести войска из Италии и Испании.

Пентагон заявил, что его долгосрочная цель – переложить основное бремя конвенционной обороны на европейских союзников и уменьшить военную роль США на континенте.

Американские чиновники заявили, что отмена развертывания 2-й боевой бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4 тысяч военнослужащих, является частью более широкой реорганизации военного присутствия США в Европе и что вероятны дополнительные шаги. Хотя бригада направлялась в Польшу, некоторые ее подразделения могли бы действовать в других частях Европы.

В прошлом месяце The Wall Street Journal сообщал, что администрация Трампа рассматривала возможность наказать определенные европейские страны, которые не поддержали США в войне с Ираном, путем вывода американских войск с их баз.

Однако администрация Трампа поддерживала тесные отношения с Польшей, и в начале этого месяца Трамп намекнул, что может рассмотреть возможность передислокации части войск в эту страну из Германии.

Командование Вооруженных сил США представило рекомендации о том, как можно осуществить сокращение 5 тысяч военнослужащих в Германии, и ожидалось, что будет введен методичный процесс корректировки расстановки американских сил.

Однако министр обороны Пит Хегсет удивил значительную часть оборонного истеблишмента, ускорив сокращение. Часть оборудования и войск, входивших в состав бригады, которую называют "Блэк Джек", уже была в пути, когда развертывание было отменено.

Решение о приостановке развертывания бронетанкового подразделения было объявлено во время встречи в среду между Европейским командованием США и штабом Армии США в Европе и Африке, по словам представителя Министерства обороны.

Пентагон не сообщил, как эти сокращения вписываются в его общий план обороны Европы. Министр армии Дэн Дрисколл и генерал армии Кристофер ЛаНеве, исполняющий обязанности главы ведомства, не упоминали об этом решении в своих показаниях во вторник перед Комитетом Сената по вооруженным силам.

Представитель Пентагона отказался от комментариев. Высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что альянс сохранит мощное присутствие на своем восточном фланге.

Некоторые офицеры армии были удивлены тем, что Хегсет отменил развертывание, которое уже было начато, заявили официальные лица. По словам представителей Министерства обороны, Европейское командование США рекомендовало, чтобы более 4 тысяч солдат бронетанковой бригады не были заменены после их очередной девятимесячной ротации, но не настаивало на том, чтобы развертывание было остановлено в середине процесса.

Ранее в этом месяце бригада провела церемонию в Форт-Худи, штат Техас, где она базируется, чтобы объявить о своем предстоящем развертывании.

Этот шаг, вероятно, вызовет резонанс в Польше, где, как ожидалось, должна была быть развернута значительная часть бригады.

Польша ранее выражала готовность принять тех военных, которых США выводят из Германии.

Сообщалось, что у Польши есть несколько предложений по размещению дополнительных войск США.

